Produits naturels : 1er Festival International Plantes, Ecologie et Couleurs

Du 15 au 28 mai 2017 se tiendra à Antananarivo et à Mahajanga le premier Festival International Plantes, Ecologie et Couleurs ou IFPECO (International festival of plants, ecology and colours). Organisé par l’association Entreprendre au Féminin Océan Indien (EFOI), l’association Femmes Entrepreneurs Environnement de Mahajanga (FEEM) et le Réseau International des Conseillers pour le Développement de l’Artisanat (RIDA), ce festival haut en couleurs « participe d’un mouvement global vers le développement durable à travers la création, la production, le commerce et la consommation de produits naturels issus de matières premières renouvelables », précisent les entités organisatrices. L’événement s’inscrit dans la continuité du symposium-atelier sur les teintures naturelles organisé par l’UNESCO à Hyderabad, Inde en novembre 2006 et des rencontres successives à Daegu en Corée du Sud en 2009, à La Rochelle, en France en 2011 et à Taipei, Taiwan en 2014.

Durant deux semaines, le festival abordera à Antananarivo, du 15 au 20 mai, et à Mahajanga du 21 au 28 mai, des thèmes autour des colorants et teintures naturels, des plantes tinctoriales, des matières premières renouvelables et des pratiques écologiques et environnementales. Divers sites accueilleront l’événement, dont l’Institut Français de Madagascar, la Bibliothèque nationale (où se tiendront des symposiums scientifiques et des tables rondes) et l’Alliance Française qui abritera les ateliers de démonstration et une exposition-vente.

Hanitra R.