Trail de l’Ile Rouge : 35 coureurs étrangers au départ

Plus que 20 jours avant le grand départ de la 4e édition du Trail de l’Ile Rouge du 4 au 17 juin 2017. Une épreuve de course à pied par étape en découvrant la partie Ouest du pays dont la notoriété ne fait que s’accroître dans et à l’extérieur des frontières malgaches.

Les compétitions en trail se suivent et ne se ressemblent pas. Et le Trail solidaire commence à intéresser les coureurs et les entreprises. La quatrième édition du Trail de I’Ile Rouge offrira aux participants malgaches, résidents ou expatriés le choix de s’inscrire sur l’intégralité de cette belle aventure ou de choisir l’une des options proposées. Ils auront l’occasion de découvrir la beauté du Menabe en parcourirant Betafo, Miandrivazo, Tsiribihina, Tsingy de Bemaraha pour arriver au Canal de Mozambique. Pour cette édition 2017, 35 coureurs étrangers viendront courir sur le sol malgache. La BOA en tant que partenaire a répondu présent en inscrivant pas moins de 30 de leurs salariés afin de participer à la première étape qui aura lieu à Betafo. En effet, MahayExpédition favorise l’extension de la politique de RSE au sein de ses entreprises partenaires pour ce trail de l’Ile Rouge. La RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) désigne la prise en compte, par les entreprises, des préoccupations liées au développement durable dans leurs activités. MahayExpédition espère que pour la cinquième édition qui aura lieu en juin 2018, d’autres entreprises viendront appuyer sa démarche innovante et unique à Madagascar.

Solidarité. « L’idée et l’esprit de ce trail, à l’image de l’identité du responsable logistique de cette épreuve MahayExpédition, est de mettre en avant la solidarité à travers l’aide aux plus démunis. C’est dans ce cadre que deux associations se verront proposer des kits scolaires, vêtements et chaussures offertes par les coureurs étrangers » a indiqué Stéphane Thamin de MahayExpédition. Un des Malgaches arrivé second au général du Trail de l’Ile Rouge en 2016, Gaston a reçu de la part de MahayExpédition, un équipement complet de trail et l’inscription pour les 65kms de l’UTOP. C’est dans ce cadre que ce Tour Opérateur engagé aide ces partenaires villageois et associatifs, dans la création de puits, d’aménagement de gîtes traditionnels, de conception et de fournitures de cuiseurs à économies de bois, de formations dispensées à des guides et porteurs locaux, de conception de séchoirs à fruits. Autant dire que le tourisme reste un réel vecteur de développement et le trail est l’un des moyens pour la promotion de la destination Madagascar.

T.H