Association AR MADA : Le cap de 300 000 consultations gratuites atteint

Créée en novembre 1999 et opérationnelle depuis janvier 2000, l’association AR MADA menée par Christian Gros et ses amis, affiche des résultats concluants : Plus de 300 000 consultations gratuites dans le nord-est et le centre-ouest du pays. Composée surtout de personnel médical venu de France, l’association entend élargir son champ d’action et agrandir la « famille » de soignants bénévoles.

Le cortex de l’association AR MADA est composé de personnels de la santé qualifiés, venant de France et œuvrant bénévolement pour prodiguer des soins dans des zones isolées. Une diversité qui permet des soins d’urgences et des soins spécifiques, encadrés par un personnel adéquat. A ce jour elle est composée de 1 079 professionnels de la santé divisés en 26 catégories médicales. Avec en moyenne 1 500 soins assurés par intervention, l’association affiche à ce jour 127 missions, tous itinéraires confondus.

Un panel de services médicalisés. Parmi les bénévoles qui œuvrent sous le drapeau AR MADA, des équipes sont aptes à assurer les services d’urgence : Chirurgiens, chirurgiens –dentistes, cardiologues, anesthésistes, radiologues, oncologues. Pour ceux qui souffrent de maux spécifiques, l’association dispose de : dermatologues, pneumologues, neurologues, angiologues, rhumatologues, gastroentérologues, ophtalmologistes, allergologues, stomatologue et kinésithérapeutes. Gynécologues, sages-femmes et pédiatres assurent la santé des mères et des enfants. Toutes les interventions sont assistées par une équipe qui regroupe des pharmaciens, aides-soignantes, internes, infirmières, psy et même des étudiants et des stagiaires qui apportent leur concours pour un accompagnement pré ou post opératoire.

Des zones d’intervention d’Est en Ouest. Les interventions médicales d’AR MADA se situent essentiellement le long de deux cours d’eau. La première, entamée depuis 2000 se fait le long des villages isolées le long de la rivière Tsiribihina dans le moyen-ouest. En 2007, elle ouvre 2 axes le long du canal des Pangalanes. En février s’inaugure l’axe allant d’Andevoranto à Vatomandry et en septembre celle reliant Manambato à Topiana. Des opérations qui prennent des allures d’expéditions de brousse, qui font s’adapter les membres des équipes aux moyens de transport locaux : Pirogues, tracteurs voire charrettes à zébus, le tout de façon autonome avec la bonne humeur en prime. Tous s’adaptent aux conditions locales durant les 2 semaines de terrain et un roulement des équipes s’opère environ toutes les 5 semaines. Une opération s’est faite hors zone d’intervention ; ponctuelle, elle s’est faite entre 2006 et 2008 à Morondava et Tolagnaro (mission de dermatologie).

Des actions et des adhésions crescendo. Pour être au mieux effective, l’association mène 4 missions en simultanée à chaque voyage. Cette année, toutes compétences confondues, 467 membres vont se relayer sur les sites d’intervention pour prodiguer leurs soins. Pour 2018, 175 participants ont déjà réservé leur place. Une brillante et grande initiative repérée par le magazine Paris Match, qui leur a dédié 4 pages en juillet 2011 avec un titre révélateur : « Les commandos du cœur ». Si vous souhaitez participer à cette épopée médicale ou suivre leurs opérations vous êtes invitée à les suivre sur : www.ar-mada.fr.

P.R.