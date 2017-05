Consommation : Mise en place de l’ANMCC ce jour

L’Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales (ANMCC) sera mise en place officiellement aujourd’hui à l’ex-conquête Antanimena. Sous le Haut Patronage du Président de la République et du Premier Ministre, la cérémonie sera parrainée par le ministre du Commerce et de la Consommation et organisée en partenariat avec le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

Prestation de serment. La mise en place officielle de l’ANMCC sera précédée par la prestation de serment du Directeur Général et du Directeur Technique de cette entité. La cérémonie aura lieu à la salle d’audience de la Cour Suprême de Madagascar. Notons que l’ANMCC a, entre autres attributions, l’élaboration des réglementations nationales concernant le commerce et la consommation. Pour ce faire, elle mène des enquêtes visant l’application de mesures correctives commerciales pour éradiquer les bévues commerciales. Elle met également en œuvre l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce. Pour l’instant, la mise en place officielle de l’ANMCC ne suscite pas d’intérêt particulier du côté de l’opinion. Ce qu’elle en attend, c’est que cet organe de régulation soit à même de « corriger » l’inflation historique des Produits de Première Nécessité (PPN), dont le riz, aliment de base des Malgaches, faisant ces derniers temps l’objet d’une importation massive.

Luz R.R