Transfert monétaire : La Croix-Rouge Malgache s’y met aussi !

Les dons en faveur des familles victimes du cyclone Enawo continuent à pleuvoir. Des actions devant permettre aux bénéficiaires de remonter la pente afin de retrouver une vie normale (cela dépend de l’angle à partir duquel on la regarde). C’est dans ce cadre que la Croix-Rouge Malgache avec le partenariat de la Croix-Rouge Danoise a entrepris la mise en place du projet Vatsy. Destiné à 1309 familles réparties dans 10 fokontany (ceux-ci étant les plus touchés par le passage du cyclone tropical) du premier arrondissement de la capitale, ledit projet consiste en un transfert monétaire d’une somme de 60 000 ariary à toutes les familles bénéficiaires. Ces dernières devant être des victimes dudit cyclone, avoir en son sein une femme enceinte ou une personne à mobilité réduite. Ce faisant via le système du mobile banking (airtel money), le transfert est le fruit d’un financement de l’Union Européenne en réponse au passage dudit cyclone. Par ailleurs, la destination des sommes allouées n’est pas exigée par les organismes. Comme l’a indiqué Anjaratiana, bénévole auprès de la Croix-Rouge Malgache : « le don est inconditionnel et nous ne tenons pas aux mots les bénéficiaires quand à l’utilisation des 60 000 ariary ». Avant d’espérer que la somme d’argent pourra réellement aider les familles à avancer.

José Belalahy