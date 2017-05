Hygiène dentaire : Attention aux produits dangereux

Les produits inondant le marché local et utilisés pour l’hygiène bucco-dentaire ne sont pas toujours d’une qualité irréprochable. Les dentifrices et autres brosses à dents utilisés par la grande majorité en raison de leur prix abordable, présentent souvent des imperfections qui mettent en danger la santé des utilisateurs de ces produits. Destruction de l’émail, irritations ou inflammation des gencives et autres allergies en résultent, aggravant les problèmes de santé bucco-dentaire déjà préoccupant.

Hanitra R.