Direction des Domaines : Pour une amélioration de la qualité des services

Pour une amélioration des services des domaines à Madagascar, la Direction des Domaines et de la Propriété Foncière (DDPF) a organisé un atelier dit « de recyclage et de partage d’expériences » entre les membres de son personnel qui travaillent dans la Région Analamanga à l’ENAM (Ecole Nationale d’Administration de Madagascar) Androhibe les 19 et 20 mai dernier. En effet, après avoir constaté que cette branche de l’administration renferme des maux et des imperfections, les responsables, en l’occurrence la nouvelle DG de la DDPF – en la personne de Rasetaharimalala Omega Denise, ont estimé qu’il serait beaucoup plus optimal d’organiser des ateliers de ce genre qui ne seront plus au niveau des inspecteurs des domaines uniquement, mais étendus à tous les membres du personnel tels que les circonscriptions domaniales, les conservations foncières, les tribunaux terriers ambulants et les divers services et directions centrales.

Ouverture. « Relever le niveau de compétence des agents et uniformiser les pratiques au sein des services des Domaines sur tout le territoire du pays », tels sont les principaux points qui constituent l’ossature de cet atelier d’après les informations qui nous ont été communiquées. « Les collaborateurs sont tenus de faire les efforts nécessaires pour faire du service des domaines un service efficace, responsable et performant. Pour cela, il est nécessaire d’améliorer les pratiques et de ne pas résister aux changements. Je suis ouverte à toutes discussions et toutes les bonnes idées seront les bienvenues pour redorer le blason d’un des plus anciens services de l’Administration malgache », a incité et promis Rasetaharimalala Omega Denise. En espérant que cet atelier portera ses fruits, d’autres seront organisés dans tout Madagascar « après la mise à jour du manuel de procédure et du guide pratique de la DDPF qui seront envoyés aux services régionaux des domaines pour que leurs agents puissent, à leur tour, améliorer et uniformiser leurs pratiques », toujours d’après les informations reçues.

Aina Bovel