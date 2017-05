Fête des Mères – Ambositra : Des cadeaux originaux au restaurant « Hôtel de l’Arène »

Pour la fête des Mères, les restaurants tout comme les commerçants ne manquent pas d’imagination pour saisir les opportunités offertes et offrir des cadeaux originaux aux mamans. Une manière pour un temps soit peu, à ces familles d’immortaliser cet évènement, et de dédier une pensée affectueuse à leurs tendres mamans.

Savoir-faire. Pour l’hôtel de l’Arène situé au centre-ville d’Ambositra (ex-bâtiment de la SOMACODIS) en face du marché de Sabotsy, sur les bords de la RN 7, son restaurant Le marmite de l’Arène avec son chef étoilé Yves a eu l’idée bien originale de marquer la fête des mères, bien autrement. C’est-à-dire, pour l’achat d’un pack de gâteau de 8 personnes ou d’un pack pizza, des formations gratuites sont offertes aux mamans pour qu’elles puissent désormais préparer elles-mêmes leurs délices à la maison et satisfaire la famille. Un cadeau bien original et durable synonyme d’un savoir-faire que le chef tient à partager à toutes les mamans et les transmettre à leurs progénitures. Les gâteaux, les pizzas, etc. n’auront désormais plus de secret pour les habitants d’Ambositra initiés à la bonne bouffe. Bonne fête à toutes les mamans !

Objectif. L’hôtel de l’Arène, un nouveau venu dans l’hôtellerie et la restauration, tient à apporter un plus dans la promotion de cet art et booster le tourisme local et international à Ambositra avec ses 24 chambres confortablement équipées, son restaurant spécialisé dans la gastronomie moderne et traditionnelle dédiée à toutes les bourses avec des produits du terroir bio et frais dont le seul objectif etant de favoriser la main-d’œuvre et l’économie locales. Une grande salle spacieuse et équipée pouvant accueillir 700 personnes vous attend pour vos réunions et festivités. Une visite s’impose.

Anastase