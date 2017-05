Examen INFA : 683 candidats à recruter !

L’examen d’admission au sein de l’INFA tant attendu, approche à grands pas. Il aura lieu au mois de juin, plus précisément les 19,20 et 21, selon les dires du DG, Dupont Herilala. Le DG de rappeler : « Tous documents relatifs et les termes de référence aux examens peuvent être retirés au niveau des bureaux régionaux du ministère des Fonctions publiques. » Ainsi, l’envoi des dossiers par poste ne serait plus obligatoire… « Les responsables régionaux les prendront en charge », toujours selon les propos de Dupont Herilala. Cette procédure constitue une première à Madagascar, tout en étant un défi pour les organisateurs, attendus au tournant. Un accord sera signé conjointement par l’INFA et le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-corruption) dans le but de garantir la transparence dans le déroulement du concours et la fiabilité des résultats.

Un nombre important de ministères étant à la recherche de nouvelles recrues (pour ne citer que celui de l’Agriculture, l’Environnement, etc.), ce chiffre n’est pas le fruit du hasard. A l’approche des examens, le DG saisit l’occasion de rappeler que l’élaboration d’un nouveau « curricula de formation » est sérieusement envisagée ; de même que la mise en place d’un parc informatique, avec la mise en exergue des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication). Par ailleurs, la situation de ceux qui s’approchent de la retraite sera particulièrement considérée. Cette aspiration à la modernité et la performance prend tout son sens dans l’atteinte des objectifs fixés par le ministre de la Fonction Publique, Maharante Jean de Dieu : faire de l’INFA un établissement de référence pour la Fonction Publique, à Madagascar comme dans l’Océan Indien.

Luz R.R