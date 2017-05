Vie associative : Le Rotary Club Ankorondrano voit le jour !

Un nouveau club a récemment rejoint la grande famille du Rotary Club International de la Grande Île. Baptisé Rotary Club Antananarivo Ankorondrano et existant de façon officielle depuis mercredi dernier, ce club constitue le 20e de Madagascar, et le 10e pour la Capitale. Voulant œuvrer dans plusieurs domaines, le Rotary Club Ankorondrano veut « prendre part aux œuvres des autres clubs ayant existé sur Tana et dans tout Madagascar avant nous et pour perpétuer la devise de Rotary, qui est de servir d’abord » d’après les propos de son président Sikandar Abassbay. Avant d’ajouter : « Nous sommes là pour prendre part aux actions du Rotary International et pour apporter notre contribution à l’amélioration de la vie sociale dans le quartier où nous sommes implantés ». Par ailleurs, l’entrée du club d’Ankorondrano dans le concert du Rotary Club International s’est effectuée dans les règles de l’art. Notamment, par une cérémonie de remise de charte suivie de la présentation du nouveau club à ses aînés. Ladite cérémonie ayant été marquée par la présence de Dominique Pota, gouverneur du District 9220 (où figure Madagascar) et d’autres éminents rotariens.

Ankorondrano. Interviewé sur le choix de ce quartier, le président du jeune club Sikandar Abassbay a avancé la raison selon laquelle « Il y a du travail à faire là-bas ». Avant d’ajouter que « les passants ne voient que les belles constructions et les grands immeubles qui bordent le boulevard. Sauf que derrière, loin des regards des gens, de part et d’autre se trouvent des quartiers défavorisés, occupés par beaucoup de familles nécessiteuses ». Le président du Rotary Club Ankorondrano a également avancé que « presque tous ses membres travaillent ou habitent aux alentours de ce quartier ». « Ce qui facilite la tenue des réunions hebdomadaires du mardi à l’hôtel Ibis » d’après toujours les dires de ce président. Ledit hôtel étant leur Club-house ou quartier général.

José Belalahy