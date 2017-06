Association Hasina : Prise en charge sanitaire des plus démunies

Altruisme, c’est le mot qui qualifie le mieux les actions menées par l’Association Hasina le 30 mai dernier. Oeuvrant dans le domaine social, cette association a décidé de prendre en charge une partie de la santé des familles vulnérables du District de Mahitsy. Notamment, en procédant à des distributions de trente cartons de suppléments alimentaires « Nutricia » et de divers cartons de médicaments au centre hospitalier de référence de District(CRHD) Bejofo, Mahitsy, plus précisément à Ambatomena Anosiala Ambohidratrimo. Ledit centre hospitalier partageant la même valeur que ladite association qui correspond à « la prise en charge gratuite des opérations chirurgicales des personnes issues de familles défavorisées ». L’action est également la suite de nombreuses autres telles que les opérations de dotation de copie d’acte de naissance, la distribution de suppléments alimentaires et de jouets pour les enfants des familles défavorisées des quartiers de la capitale, mais surtout pour cinq personnes sans abris de Tsaralalàna. Des actions que ladite association a menées depuis l’année 2015 selon un membre. Par ailleurs, et toujours dans le cadre de la prise en charge de la santé des défavorisées, l’Association Hasina a déjà pris en charge une opération chirurgicale d’une personne dite pauvre. Cette dernière ayant présenté une « déformation faciale », selon toujours ce membre.

José Belalahy