Bonheur et bien-être : Le Salon Médecine et Bonheur en gestation !

Le bonheur passe d’abord par le bien-être physique, mental et spirituel, un état d’harmonie, dénommé généralement, la santé. Or de nos jours, une bonne santé n’est pas donnée à tout le monde, à cause de la contingence de multiples facteurs… Raison pour laquelle KIS, a décidé d’organiser pour le mois prochain,

le SMB (Salon Médecine et Bonheur) au parvis de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo. Les organisateurs ont choisi ces deux maximes pour illustrer au mieux leurs objectifs : « Santé, Bonheur, Prospérité ! » et « Vis longtemps et sois heureux ! »

Pour y parvenir, plusieurs activités sont programmées, dont des consultations et des dépistages gratuits, un approvisionnement en stock de la banque de sang et d’autres missions sociales. La manifestation verra aussi la participation d’entités étatiques, telles que le Ministère de la Santé publique et l’ordre national des Médecins et celui des pharmaciens. Le privé sera également représenté, notamment ceux qui œuvrent dans la médecine homéopathique et l’approche holistique du bien-être, ainsi que le bio, en cosmétique comme en alimentation. Ce salon promet. Nous en reparlerons !

Luz R.R