ENAM : Sortie de la 1re Promotion d’Auditeurs

Une grande première dans son histoire ! L’ENAM ou l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar a sorti officiellement hier sa 1re Promotion d’Auditeurs « en hautes études en Administration ». Dénommée « Mamiratra », la promotion compte 174 auditeurs ayant suivi une formation continue d’un an, de 2015 à 2016.

Ils sont tous des hauts fonctionnaires de l’Etat, d’autres encore en activité, certains déjà à la retraite. Ces 174 Auditeurs ont suivi des formations dans quatre secteurs différents selon leur choix : 44 en Diplomatie et Relations Internationales, 49 en Administration Publique, 55 en Administration Financière et 27 en NTIC (Nouvelle Technologie d’Information et de la Communication) dans l’Administration publique. Rappelons que la promotion « Mamiratra » est parrainée par SEM Monsieur Hery Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar.

Réforme de l’Administration. Présent lors de la cérémonie officielle d’hier à l’ENAM Androhibe, le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme administrative, du Travail et des Lois Sociales Maharante Jean De Dieu a affirmé dans son discours qu’il « souhaite que les nouveaux Auditeurs apportent leurs connaissances et expériences, non seulement dans les efforts pour la réforme de l’Administration à Madagascar, mais qu’ils concentrent également leurs efforts sur le développement socio-économique du pays. Je profite également de l’occasion pour souligner que les hauts fonctionnaires de l’Etat se doivent de demeurer fidèles à certaines règles de conduite et à certains principes exigés par la réussite de l’Administration dont entre autres la ponctualité et la rigueur dans l’organisation, l’intégrité et la transparence pour une bonne gouvernance ». Par ailleurs la promotion « Mamiratra » marquera sa sortie officielle par le don d’un tableau d’affichage et d’une stèle commémorative dans l’enceinte de l’ENAM à Androhibe.

Luz R.R