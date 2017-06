Médecine et bonheur : Un salon dédié prochainement

De nos jours, rester en bonne santé n’est pas évident. Or la santé et le bien-être sont des conditions sine qua none d’épanouissement personnel. « Vis longtemps et sois heureux ! », c’est dans l’esprit de ce maxime (traduit du malgache), que le « Salon Médecine et Bonheur » sera organisé dans un mois exactement, au parvis de l’Hôtel de Ville.

Lors de ce salon SMB (Salon Médecine et Bonheur), le public pourra alors découvrir de nombreuses pistes et solutions pour accéder au bien-être au long terme, sur le plan physique, mental, mais également spirituel. Selon les dires des organisateurs, cet évènement est prévu être organisé une à deux fois par an (selon les résultats) dans plusieurs villes de Madagascar, mais le lancement officiel se fera sur Antananarivo.

Objectifs. L’objectif global du SMB est de rendre la santé et par extension le bonheur, accessible au plus grand nombre… En d’autres termes, il s’agirait de « démocratiser » le bien-être pour améliorer la vie sociale de la nation. Par exemple, le coût des consultations n’étant pas forcément à la portée de toutes les bourses, des consultations et des dépistages gratuits se feront sur place. Puisque la composante « médecine » fait partie intégrante du SMB, des informations et des orientations seront offertes aux jeunes quant aux débouchés du milieu médical. Toujours du côté médecine, les volontaires (après les tests requis) pourront contribuer au réapprovisionnement de la banque du sang qui est fréquemment sujette à la menace de rupture de stock. Ce qui représente une autre manière de sauver des vies ou de soigner des maladies. Par ailleurs, le SMB sera l’occasion pour les exposants issus de tous les secteurs corollaires à la santé de faire connaître leurs produits et services, d’élargir leur réseau et de percer le marché, si ce n’est déjà fait. En plus cela, l’élaboration de stratégie de missions sociales figure également au programme, la santé étant un secteur social par excellence.

Participants. Le SMB verra la participation de nombreux acteurs et opérateurs sociaux, privés comme publics. Du côté étatique, nous pouvons citer le ministère de la Santé Publique, l’ordre national des Médecins et l’ordre national des Pharmaciens. Des projets, des institutions, hôpitaux, cabinets et cliniques spécialisés seront également de la partie ; tout comme les institutions bancaires qui proposeront leurs offres relatives à la santé. Puisqu’il s’agit aussi de médecine, les fournisseurs d’appareils médicaux répondront présents. Toutefois, le SMB fait également la part belle au bonheur et au bien-être orientés vers l’approche écologique, bio-organique, voire « new age » et holistique… Une alternative plus consciente et pour le moins novatrice d’accéder au bien-être ! Autres innovations du salon, le focus sur la psychologie comportementale et la participation d’une entreprise pionnière en cuisine moléculaire !

Déroulement. Durant les 3 jours (du 6 au 7 juillet) du SMB, le parvis de l’Hôtel de ville accueillera comme cité plus haut, des séances de dépistages d’IST (Infections Sexuellement transmissibles) et du diabète ainsi que du cancer du col de l’utérus. La santé de la mère et de l’enfant sera entre autres au cœur de la manifestation ; mais des consultations ORL, et ophtalmologiques seront également organisées. En tant que mission sociale, des petites chirurgies de circoncision de masse sont également prévues. En parallèle, des conférences et des présentations spécialisées auront lieu dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville.

Luz R.R