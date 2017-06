Association Angela : Festival d’Andranomena 17e édition

C’est dans une grande ferveur populaire que s’est déroulée les 3-4-5 juin derniers, la 17e édition des festivités de la Pentecôte organisée par l’Association Angela dans la commune Rurale d’Analavory –Andranomena. A cette occasion, plus de 10 000 repas ont été offerts gratuitement durant ces trois jours pour les enfants. Sans parler de diverses animations (petit train, trampoline, jeux) qui leur ont aussi été offertes. Encore une fois la famille fondatrice Velliama Bergamain, aidée par ses membres et des bénévoles d’ici et de la Réunion ont réussi avec succès à rendre le week-end de la Pentecôte inoubliable pour les enfants, notamment grâce au spectacle du grand chanteur Barinjaka très apprécié dans la région.

Consultations. Et les enfants ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de ces activités. Avec l’étroite collaboration de l’AMADIA, environ 200 petits garçons ont pu être circoncis, une centaine de consultations médicales, sans parler d’une centaine d’extractions dentaires pratiquées, tout cela toujours gratuitement. A la demande de la population locale, le rituel marathon de 16km a été organisé, mais aussi des manifestations sportives telles que le Beach soccer, le football.

Recueillis par Dominique R.