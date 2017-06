Lions Club Tananarive Doyen : Fatimata Sow-Sidibe prend les rênes

Nouveau mandat, nouveau président, ou plutôt, nouvelle présidente pour le Lions Club Tananarive Doyen (LCTD). Fatimata Sow-Sidibe, une Malienne adoptée par les Nationaux, dirige désormais ce club. La cérémonie de passation s’est déroulée à l’Hôtel Ibis Ankorondrano le 3 juin 2017. « L’année 2018 marquera le 60è anniversaire de notre club. C’est avec joie et beaucoup de fierté que j’accepte de présider aux destinées du premier club de Tana, le Lions Club Tananarive Doyen qui a reçu sa charte en 1958 après celle de Toliara, Doyen des clubs de l’Océan Indien… », a-t-elle déclaré en ouverture de son discours qui annonce déjà un des challenges de son mandat. A ses côtés figurent d’autres hommes et des femmes tous aussi engagés pour composer la nouvelle équipe : Guillaume Spicq, premier vice-président, Tiana Andrianarijaona, présidente sortante et directeur des effectifs, Haga Ratsimbazafy, secrétaire et coordonnateur de la fondation du Lions Club International, Harison Damy, trésorier, Joanna Razafindravelo, directeur du protocole, Adrien Ladislas Rakotondrazaka, directeur de la commission œuvre, Domoina Rakotonizao, directeur de la commission collecte de fonds, Ntsoa Andrianjohary, Lions conseiller Léos, chargée de la vie de club.

Quatre axes. Le programme d’action du LCTD est en phase avec les priorités du plan stratégique établi par le conseil d’administration internationale lors du congrès du District le 21 avril 2017 à Antananarivo et qui s’articule autour de quatre axes, à savoir la formation, l’accroissement de l’effectif, la communication, les relations internationales pour créer des passerelles sociales, culturelles entre les îles et enfin la collaboration avec la Fondation Internationale du Lions Club. Les grands chantiers d’activités pour le LCTD pour l’année 2017- 2018 portent sur la lutte contre la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, la santé (le cancer pédiatrique, la vue, le diabète), l’environnement et l’éducation.

Recueillis par Hanitra R.