Maladie bucco-dentaire : Un taux de 90% chez les enfants de 15 ans

Les caries constituent les principales maladies bucco-dentaires constatées chez les malgaches. Une maladie qui peut être évitée avec une bonne hygiène…qui semble ne pas être à la portée de la population.

« A Madagascar, la santé bucco-dentaire de la population malagasy est en péril aux vues des prévalences des maladies dentaires courantes ». Des propos qui reflètent la situation actuelle de l’état de santé bucco-dentaire de la population malgache. En effet, selon les estimations des dernières études effectuées, « 90% des enfants ont en moyenne 3 dents temporaires cariées ». Les mêmes études affirment également que « 85% des enfants de 6 ans ont en moyenne 5 dents cariées et que 60% des jeunes de 6 à 15 ans souffrent de la même maladie ». Et le tableau est toujours négatif parce que la santé bucco-dentaire de la population malgache s’aggraverait avec l’âge. L’atelier sur la promotion de l’accès au fluor pour la prévention de la carie dentaire à Madagascar tombe dans ce cas à point nommé. S’organisant du 12 au 15 juin, l’évènement est coordonné par le ministère de la Santé publique avec l’appui technique et financier de l’OMS.

Enjeux. La situation actuelle démontre, d’après les chiffres, en effet, que « seuls deux enfants sur cent ont une dentition sans carie ». S’inscrivant dans le cadre de la stratégie régionale pour la santé bucco-dentaire de l’OMS 2016-2025, l’atelier réunira des experts dans le domaine. Et ce, afin de leur permettre d’identifier les stratégies et les interventions, les plus pertinentes, pour promouvoir l’accès de la population au fluor. Cet élément étant qualifié, comme étant « adapté au contexte de Madagascar » et permettant le mieux de « prévenir la carie dentaire ». Une prévention qui ne nécessite qu’une bonne hygiène et habitude de la part de tout un chacun. En effet, outre les mesures comme le brossage des dents (trois fois par jour), il est tout à fait possible de prévenir les caries en maintenant en permanence une faible concentration de fluorure dans la cavité buccale. Ce qui pourrait se faire grâce à l’utilisation des dentifrices fluorées.

José Belalahy