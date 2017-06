American School : Remise de diplômes pour la 18e promotion

Quatorze élèves de l’American School qui constituent la 18e promotion de l’établissement, ont désormais en poche le « High School Diploma », le diplôme américain de fin d’études secondaires décerné à la fin des quatre années de lycée. Le vendredi 9 juin dernier a eu lieu à l’American School à Ivandry, la cérémonie de remise de diplômes au cours de laquelle les 14 élèves de la promotion, représentant 12 nationalités différentes, ont reçu des mains de la directrice de l’école, Dr Caroline Brokvam, le fameux diplôme qui les emmènera vers les études supérieures. L’ambassadeur Yamate, parrain de la promotion, n’a pas manqué de féliciter celle-ci : ”Aujourd’hui, nous célébrons votre réussite et un nouveau départ. Il s’agit d’un moment historique dans vos vies et également dans la vie de l’American School. Vous êtes, en effet, les derniers élèves à recevoir vos diplômes dans ce campus d’Ivandry.” Il a clos son discours par quelques conseils :”Restez fidèles aux principes que vous avez acquis à l’American School : le respect, l’intégrité, l’honnêteté, l’amitié et la résilience. Battez-vous pour vos valeurs et idéaux, et défendez-les quand ils sont contestés. Défendez ce en quoi vous croyez et ayez confiance en vous.”

La cérémonie s’est terminée par le traditionnel « tassel turning » (changement de côté de la houppe) et le lancer de toques mené par les majors de la promotion. Et c’est ainsi que les 14 diplômés vont poursuivre leurs études universitaires aux quatre coins du globe, notamment aux Etats-Unis, au Canada et en Grande Bretagne.

Hanitra R.