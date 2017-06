Ivato- centre Ambositra : Une classe verte dédiée aux élèves de l’EPP

La commune rurale d’Ivato-centre Ambositra a été choisie par la région d’Amoron’i Mania, le 9 juin 2017, pour marquer d’une façon bien originale, la Journée Mondiale de l’Environnement (JME) qui a pour thème : « Réconcilier la population avec la nature ».

Originale, cette JME l’est dans la mesure où la direction régionale de l’Environnement, des Forêts et de l’Ecologie d’Amoron’i Mania sous l’égide de son directeur régional, Abodou Randrianasolo Paul a choisi les élèves de l’EPP pour dispenser une classe verte dans le « fokontany » d’Ampanatovana. L’objectif était d’initier ces élèves à l’art de la sylviculture dans l’entretien de la forêt de pins qui s’y trouvait, (élagage et éclaircissement). Cette démonstration a vu également la participation de la population locale et des autorités venues nombreuses cautionner les efforts dispensés par ces élèves, embrassant ainsi communément, le thème de cette célébration.

Acteurs. Le maire d’Ivato-centre, quant à lui, n’avait pas tari d’éloges sur l’idée du nouveau directeur régional de l’Environnement, des Forêts et de l’Ecologie d’Amoron’i Mania pour sa première apparition en public, d’avoir jeter son dévolu sur les élèves de l’EPP, pour être non seulement des acteurs de premier plan, mais aussi des leaders dans la préservation de l’environnement pour le futur. Une initiative qui sans nulle doute fera tâche d’huile au sein de la communauté, elle-même, par le biais de ces élèves, a conclu l’édile de cette commune malheureusement réputée pour ses feux de brousse et aider ainsi, la population locale à se prendre en charge.

Anastase