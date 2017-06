Embouteillages : Ankorondrano-Andravoahangy, les véhicules font du surplace

Après le « Carnaval de Madagascar », un brin d’espoir a fleuri pour une circulation plus fluide. Au regard de ce qui s’est passé hier sur l’axe Ankorondrano-Andravoahangy, la situation empire… Il a fallu une heure pour aller de « La City » Ivandry à Antanimena. Décidément, en période de fêtes plus que jamais, les embouteillages sont le lot quotidien des Tananariviens! Avec ce que cela implique de pollution et de stress. Des agents de la police sont dépêchés un peu partout, mais sans grands résultats, certains conducteurs s’insurgent même en disant « Qu’ils ne font qu’empirer la situation ! ».

Luz R.R