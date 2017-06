Politique nationale de la Jeunesse : Le FFPM aux côtés de l’Etat

A part l’Etat, d’autres acteurs s’engagent dans la mise en œuvre de la Politique nationale de la Jeunesse (PNJ), à l’instar du « Fikambanan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara » (FFPM). Vendredi dernier, cette institution a organisé une levée de fonds dans le cadre du projet « Hetsika Nehemia 3 », axé sur la promotion des jeunes dans la refondation de la nation, traduit par « fanarenana ny firenena » par les organisateurs. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), représenté par son Directeur des Ressources humaines, a ainsi contribué à hauteur de 2 millions d’Ariary lors de cette levée de fonds.

Promotion des Jeunes. Quels secteurs de Madagascar va-t-on reconstruire et améliorer ? Le président du FFPM répond en disant : « Selon nous, cette refondation passe autant par l’aspect matériel (structures et infrastructures, formations, etc.) que spirituel. En tant qu’entité religieuse, nous avons un devoir d’éducation sociale et apportons concrètement notre part à l’édifice. » Par ailleurs, Lovatiako Ralaivao, Secrétaire Général du MJS a explicité en quoi cette initiative du FFPM rejoint la PNJ de l’Etat : « Nous avons décidé de soutenir cette initiative du FFPM, car il met en exergue l’importance capitale du dynamisme de la jeunesse dans le décollage socio-économique du pays ».

Luz R.R