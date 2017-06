i-RENALA : La technologie au service de l’Enseignement et de la Recherche scientifique

Dans le cadre du projet « i-RENALA Tour 2017 », l’association i-RENALA, en collaboration avec l’Institut de Recherche et de Développement (IRD) a organisé une séance d’information et de sensibilisation sur le rôle de l’association et des services qu’elle propose. L’évènement s’est tenu au siège de la représentation de l’IRD à Madagascar à Ambatoroka.

Au niveau de la recherche et de l’enseignement, beaucoup d’avantages et de bénéfices découlent de l’adhésion à i-RENALA. Ne serait-ce qu’au niveau de l’accès aux diverses ressources documentaires pour les étudiants et la gestion numérique du cursus des étudiants pour les techniciens qui faciliterait de manière conséquente le basculement vers le système LMD, un long processus encore problématique à Madagascar. Toutefois, en raison d’un manque d’organisation interne aux institutions (dont l’Université d’Antananarivo), la mise en œuvre d’i-RENALA n’est que partiellement effective chez une frange non-négligeable des institutions membres. L’Université de Fianarantsoa figure au premier rang des institutions chez lesquelles i-RENALA fonctionne parfaitement, car les responsabilités, en d’autres termes –les qui fait quoi ?- y sont clairement définis. Par ailleurs, la plate-forme « Moodle », hébergée localement y est déjà mise en vigueur. Les cours et exercices sont ainsi disponibles en tout temps pour les étudiants, quelles que soient les circonstances, pannes de réseaux comme grèves. Donc « l’appareil » d’enseignement et de recherche ne connaît point de blocage…Décidément l’Université d’Antananarivo gagnerait beaucoup à utiliser « Moodle », compte tenu des grèves intermittentes.

Présentation. i-RENALA est une association à but non lucratif, visant d’un point de vue global à aider les institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique dans le basculement vers le système LMD (Licence-Master-Doctorat). Mais de cet objectif global découle plusieurs autres objectifs connexes, dont la mise à disposition d’une connexion internet à très haut débit pour les institutions membres. Créée depuis 5 ans, plus précisément en juin 2012, elle regroupe actuellement plus d’une trentaine d’institutions, dont le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) et le Ministère des Télécommunications pour les représentants étatiques. Mais comme i-RENALA cible en premier lieu les étudiants et les chercheurs, les 6 universités de Madagascar sont également membres de cette association, tout comme l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’Institut Supérieur Technique d’Ambositra, de Diégo et d’Antananarivo. Sont également membres de cette association les centres de recherche, comme l’IRD et le CIRAD.

Luz R.R