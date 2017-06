FIVAPOVA Ambatolampy : Cadeaux et friandises pour 72 orphelins

Le Bureau national de coordination du “Fikambanan’ny Vady Polisy sy ny Polisy Vavy” (FIVAPOVA) a pensé aux orphelins de la Police en cette veille de la fête nationale. Le fait de donner des cadeaux aux enfants lors des festivités de l’Indépendance est d’ailleurs une coutume bien malgache.

Tradition. Le FIVAPOVA n’a pas dérogé à la règle et le fait tous les ans. Le bureau de coordination nationale s’est ainsi rendu à Ambatolampy pour apporter un peu de joie dans le quotidien des pensionnaires de l’Orphelinat de la Police d’Ambatolampy. Composée d’épouses du Staff de la Police nationale et des directrices au niveau de la Police nationale, la délégation a été conduite par Madame Hanta Andrianisa, épouse du Ministre de la Défense nationale. Il convient par ailleurs de noter que la Police nationale contribue à l’éducation de ces enfants, par le biais d’une cotisation mensuelle.

Douceurs. Pour aider ces orphelins à affronter l’hiver, la délégation leur a ainsi offert des vêtements chauds, des écharpes et des sous-vêtements, ainsi que des serviettes de toilette et des mouchoirs. Toutefois, le mois de juin est avant tout celui de l’Enfance, il importe donc de leur faire plaisir ; les enfants ont ainsi retrouvé un peu de douceur en se régalant de bonbons et de biscuits. Par ailleurs, Mme Hanitra Andrianisa a profité de la convivialité du moment pour exhorter les élèves à « poursuivre leurs études dans la sagesse, pour un meilleur avenir ». Elle a également remercié le directeur et les enseignants pour leur implication dans ce noble métier qu’est l’Education. D’ailleurs, les résultats de ces enfants sont satisfaisants sur le plan scolaire, si l’on se réfère aux résultats de 2016 où 4 sur les 5 jeunes ayant passé le Baccalauréat ont réussi. Pour 2017, ils seront 15 à passer des examens officiels. On « croise les doigts » pour eux.

Luz R.R