Groupe WM à Ankorondrano : Cadeaux et repas pour 64 enfants vulnérables

Comme il le fait tous les ans lors de la fête nationale et les fêtes de la Nativité, le groupe WM- représenté par Madame Juliana Andriambelo et ses deux fils- a partagé hier des moments de joie avec les enfants vulnérables du fokontany Ankorondrano Atsinanana. Cette initiative a vu l’appui financier du Rotary Club Millau.

« Asaramanitra ». Parce qu’à Madagascar, fête nationale rime avec saison hivernale, un repas chaud est offert quotidiennement à ces 64 enfants du fokontany Ankorondrano Atsinanana- âgés de 9 mois à 14 ans- durant la semaine de la fête de l’Indépendance. Hier, « l’akoho gasy » aux petits pois, servi avec du riz bien chaud a régalé les papilles de ces petits démunis. En outre, des couvertures et des lampions leur ont été aussi offerts pour qu’ils puissent passer l’hiver bien au chaud et célébrer « l’Asaramanitra » dans la joie. Notons que les lampions-autrement dit le tour des « arendrina » du 25 juin- sont indissociables de la fête nationale ; ils symbolisent en effet la joie et la purification (par le biais de la lumière). Circulant dans toute la ville, par le biais des enfants (symbole de l’innocence), les lampions sont donc supposés éliminer les énergies négatives et susciter la joie dans le renouveau.

Moments chaleureux. Par ailleurs, la journée d’hier fut réellement une journée de fête, parce que le groupe « Gasy Mihanta » a assuré l’animation musicale dans une ambiance conviviale. De joyeux pas de danse ont même été esquissés par les enfants et la DG de Midi Madagasikara, Mme Juliana Andriambelo ! Par ailleurs, le groupe WM a totalement pris en charge la santé d’une enfant du fokontany, la petite Jessica, qui se porte bien actuellement. Les riverains-parents des bénéficiaires- saluent cet acte de bienfaisance et aspirent, bien sûr, à sa continuation. Notons que le choix du fokontany d’Ankorondrano Atsinanana est dicté par une loi de proximité, car le siège du groupe WM s’y trouve et logiquement, bon nombre de crieurs de journaux, dont les journaux du groupe, à savoir- Midi Madagasikara- Gazetiko- Ma-laza et Midi Flash.

Luz R.R