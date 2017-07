BEPC : Coup d’envoi pour 342 000 candidats

Le début, ce jour, des épreuves du BEPC (Brevet d’Etudes du Premier cycle) met en lice plus de 342 000 candidats, en majorité des adolescents, sur l’étendue du territoire.

Un peu moins de 9 000 salles d’examen accueilleront, à partir de ce matin, les candidats au BEPC de 2016-2017. Les derniers préparatifs étant déjà achevés pour l’ensemble des centres d’examen, les jeunes candidats affronteront, ce jour et pendant trois ou quatre jours, selon l’option choisie, les salles d’examen. Le temps pour eux de déployer le maximum d’efforts pour obtenir les meilleures notes possibles. L’heure de vérité, en somme, en rapport avec les efforts fournis et les performances durant l’année scolaire.

Ces derniers jours, notamment, le week-end dernier, les centres d’examen ont été particulièrement fréquentés par les candidats, souvent accompagnés de leurs proches, venus repérer leur salle d’examen et vérifier leur nom sur la liste des candidats affichée devant celle-ci. Le reste du week-end était consacré aux derniers préparatifs, mais il ne s’agissait plus de réviser. Parents et enseignants les incitent à profiter du dernier jour avant les examens, bien au calme.

Résultats. Cette année, comme les années précédentes, les candidats au BEPC dans les régions des Hautes Terres centrales, passeront leurs examens dans le froid, si leurs cadets au CEPE ont eu droit à une météo plus clémente, le 20 juin dernier. Les périodes d’examen ayant lieu tous les ans, les candidats prennent évidemment les mesures nécessaires. Au terme de plusieurs jours d’examens, les travaux de correction débuteront sans tarder, afin de pouvoir publier les résultats dans un délai relativement court. Habituellement, les résultats du BEPC sont publiés environ deux semaines après les épreuves.

Hanitra R.