Réhabilitation du marché de Brickaville : 65 000 heures sans accident sur le chantier

Un nouveau marché d’une superficie totale de 4 000 m² – dont 2 000 m² couverte avec des structures métalliques pouvant accueillir environ 360 marchands – est actuellement en construction à Brickaville. Il s’agit d’un chantier financé par la compagnie minière Ambatovy qui appuie les projets sociaux et la construction de nouvelles infrastructures dans ses régions d’implantation, dans le cadre du Fonds d’Investissement Social. Lesdits travaux de réhabilitation avancent en toute sécurité et ont atteint, à ce jour, un taux d’avancement de 85%. Depuis le début des travaux au mois de juillet 2016, aucun incident n’a été enregistré sur le chantier grâce aux efforts déployés par les employés sur le chantier à se conformer à la politique « zéro accident » en matière de santé et sécurité. Ambatovy a tenu à marquer, le 20 juin dernier, les 65.000 heures travaillées sans incident sur le chantier en remettant un certificat à chacun des employés du chantier. Ambatovy n’a pas manqué de rappeler, à cette occasion, que la santé et la sécurité des employés et de la communauté dans laquelle elle opère constituent une priorité absolue pour la compagnie.

Hanitra R.