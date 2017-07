Hiver rigoureux : Le groupe Star et le Consulat de Monaco ont pensé aux démunis

En cette période de l’hiver, les températures sont rudes et le froid s’abat particulièrement sur les hautes terres de Madagascar, dont la capitale. Si les familles se sont plus ou moins préparées, d’autres, moins nanties, n’en n’ont pas forcément les moyens, à l’instar de celles des « bas-quartiers » : Volosarika Ambanidia, Ambohipotsy Ambohimitsimbina, Andranomena, Ambohitrimanjaka Ambodivoanjo, Ambohibao Ankadivory, Talatamaty, Andranomahery Ankorondrano, Ambohimanarina et Andranomena, etc. Pour les aider à passer l’hiver dans des conditions moins rudes, voire plus clémentes –selon le point de vue- le groupe Star avec l’appui du Consulat de Monaco a fait don de 1 000 couvertures aux enfants issus de ces quartiers, depuis le 27 juin jusqu’au 3 juillet dernier. Notons que cette action sociale, instituée comme telle depuis 2 ans, cadre dans la RSE ou Responsabilité sociétale de l’Entreprise du groupe qui s’efforce de marquer sa citoyenneté en accompagnant, à son échelle, les plus démunis vers leur résilience, tel qu’Anna Rabary, SG du groupe Star l’a souligné dans l’une de ses allocutions.

Luz R.R