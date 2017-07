Injustice sociale : Un propriétaire perd son immeuble

Les cas d’injustice sociale sont nombreux dans la Grande-Ile. Et comme toutes les capitales du monde, Antananarivo est l’un des terrains de prédilection des experts en la matière. Le cas de ce propriétaire qui vient de perdre son immeuble en est une bonne illustration. Des personnes auraient profité de l’absence de celui-ci pour lui « arracher » la propriété de son immeuble situé dans le quartier de Tsaralalàna. Joint au téléphone hier, la victime a déploré la situation à laquelle il est confronté. « Je suis parti à l’étranger durant un certain moment et une fois revenu au pays, j’ai constaté que mon immeuble appartenait déjà à quelqu’un d’autre » a-t-il fait savoir. Avant d’ajouter que « les personnes qui y résident actuellement argue comme étant les nouveaux propriétaires ont des actes de propriétés émanant du tribunal ». La victime de se demander donc sur les moyens qui ont permis à ces personnes de s’octroyer la propriété de l’immeuble. Elle soupçonne également « les faits de la corruption » dans l’affaire, car selon ses dires « le cas auquel il fait face actuellement n’est pas isolé ».

Recueillis par José Belalahy