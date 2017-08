Baccalauréat 2017 – Taux de réussite en baisse : 44,48% pour Antananarivo

Les résultats du baccalauréat 2017 seront affichés dans les grands lycées de la capitale, ce jour, à partir de huit heures du matin.

44,48%. Le taux de réussite au baccalauréat, cette année, observe une baisse de plus de 5% par rapport à 2016 où le taux de réussite était de 49,80%. C’est donc une baisse du pourcentage des admis, cette année, mais une baisse que l’on serait tenté de qualifier de relative dans la mesure où le nombre des candidats qui ont décroché le bac avec mention a augmenté. En effet, sur un total de 33.170 admis cette année, 6700 ont obtenu une mention. Ils sont 5879 à avoir obtenu la mention « Assez Bien » ; 767 pour la mention « Bien » et 54 pour la mention « Très Bien ». Des chiffres plus élevés en comparaison avec ceux de l’an dernier.

Rumeurs. La rumeur a circulé, dès hier matin à propos du taux de réussite du baccalauréat 2017. Une publication sur facebook, effectuée paraît-il par l’Office du baccalauréat, faisait mention d’un taux de réussite – qui s’avère erroné – et d’un message de félicitations aux admis. « Cette publication ne vient absolument pas de nous », dément Olivier Rakotoarison, directeur des examens nationaux, au sein de la présidence de l’Université d’Antananarivo. Et lui d’ajouter que « le ou les auteurs de tels actes semant délibérément des fausses informations devraient être poursuivis ». Mais sur ce point, si poursuites judiciaires il y aura, la démarche devrait être entreprise par l’entité organisatrice de l’examen.

Affichages. Comme prévu, les résultats seront publiés ce jour dans les grands lycées de la capitale. Mais à la différence des autres années, la liste des admis ne sera affichée qu’à partir de huit heures. Des éléments de la police nationale seront présents dans les lycées où les résultats seront affichés afin d’éviter les actes de vandalisme lors de la première ruée vers le tableau d’affichage. En effet, ces affichages ne manquent jamais d’être déchirés par des individus malintentionnés, ou par des candidats malheureux, privant aux autres de consulter la fameuse liste et d’y voir (ou non) leurs noms inscrits noir sur blanc. Cette présence policière permettra, d’une part, de gérer les mouvements de bousculade des premiers arrivés, et d’autre part, d’appréhender aussitôt les vandales ou mieux, les dissuader.

Hanitra R.