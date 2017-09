Salon de l’étudiant à Ankatso : Affluence record le premier jour

Foule immense à Ankatso, hier, jour de l’ouverture du « Salon de l’étudiant » 2017 qui se tient sur l’Esplanade du campus.

Ce salon organisé par l’Université d’Antananarivo les 6, 7 et 8 septembre 2017, attire visiblement la foule de nouveaux bacheliers. Cette édition 2017 ayant pour thème « Une orientation réussie pour une belle carrière », affiche l’ambition d’accompagner les étudiants dans leurs choix dans le domaine des études supérieures. Noire de monde, hier, l’Esplanade d’Ambohitsaina, où se tient le salon, réunira pendant trois jours, les établissements de l’université d’Antananarivo et leurs offres de formation, proposées à un public cible assez consistant : au moins 45.000 nouveaux bacheliers qui s’apprêtent à s’inscrire dans les semaines et mois à venir, dans les divers établissements d’enseignement supérieur existants.

Etablissements « historiques ». Les sept établissements de l’Université sont, bien entendu, présents au « Salon de l’étudiant » pour présenter leurs offres de formation. Il s’agit de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) ; la Faculté de Droit, d’Économie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) ; la Faculté des Sciences, la Faculté de Médecine, l’École Normale Supérieure (ENS), l’École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) et l’École Supérieure Polytechnique (ESPA). Egalement fidèles à ce rendez-vous annuel, les sept instituts rattachés à la présidence de l’Université, à savoir l’Institut Confucius (ICUA) ; l’Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo (IOGA) ; l’Institut pour la Maîtrise de l’Énergie (IME) ; le Laboratoire des Radio Isotopes (LRI) ; l’Institut de Civilisations, Musée d’Art et d’Archéologie (ICMAA) ; le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux (CICM) ; l’Institut des Mines, de Géologie et du Pétrole (IMGP), auxquels sont venus s’ajouter les deux Instituts d’Enseignement Supérieur d’Antsirabe-Vakinankaratra (IESAV) et de Soavinandriana-Itasy (IESSI). Le Centre National de Télé Enseignement de Madagascar (CNTEMAD) est aussi présent cette année compte tenu du nombre, en importante progression, d’étudiants qui souhaitent combiner les cursus universitaires.

Orientation. Stands, expositions, vidéos sur écran géant et portes ouvertes permettent aux visiteurs de s’informer sur les conditions d’accès et le déroulement des formations, sur les débouchés. Les nouveaux bacheliers peuvent échanger avec des enseignants et d’anciens étudiants pour plus de précisions. De son côté, la Radio Université Ambohitsaina 107 FM diffusera les séries de l’émission « Ny Ampitsoko », consacrées aux parcours de Licence proposés par les établissements.

L’édition 2017 du Salon présente quelques innovations, comme la présence de stands dédiés à l’orientation pour aller plus loin avec les enjeux socio-économiques et culturels. La présidence de l’Université, à travers le Service de l’Étudiant et la Cellule Entreprenariat et Insertion Professionnelle, est présente en termes de conseils d’orientation grâce au projet PIPOM appuyé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Toute une plateforme donc, pour permettre aux étudiants de disposer du maximum d’informations et fixer leur choix ou alors conforter dans leur choix ceux qui ont déjà trouvé leur voie. Bon à savoir, une version mise à jour du « Guide de l’Étudiant » est disponible sur place pour le visiteur qui souhaite parcourir, à tête reposée, la liste exhaustive des offres de formation de l’Université d’Antananarivo.

