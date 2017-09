Démocratisation de la protection sociale : Antenne de la CNaPS et logements sociaux à Ambilobe

Jeudi dernier, l’antenne de la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) à Antafiakatsaka, Ambilobe et des logements sociaux -dédiés aux affiliés et agents et leurs familles- ont été inaugurés par le premier ministre Olivier Mahafaly. Naturellement, la CNaPS était présente, menée par son DG, Arizaka Rabekoto Raoul.

La construction des logements sociaux vise à encourager les agents de la CNaPS à apprécier le fait de travailler dans les régions, pour une meilleure décentralisation en général, et une démocratisation de la protection sociale en particulier. De plus, il s’agit entre autres de marquer d’une pierre blanche les 60 ans de la sécurité sociale dans la Grande Ile. Dans son allocution, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la bonne gouvernance qu’il entrevoit au sein de la CNaPS, ainsi que sur la nécessité d’une cohésion entre les maires de la région DIANA et d’une solidarité de la population locale pour que le développement du pays parte réellement de la base : les CTD (Collectivités territoriales décentralisées).

Luz R.R