Socio………scopie

Les embouteillages reprennent de plus belle dans la capitale. Une situation habituelle pour la population comme les cris d’alarmes lancés sur les réseaux sociaux. Si d’aucuns tiennent la rentrée scolaire pour responsable, d’autres affirment que le problème est plus profond car « rentrée ou non, les embouteillages sont là ». Le manque d’infrastructures routières, le manque de bons sens et de civilité des usagers de la route (motard, piétons, automobilistes et charretiers) en sont les principales causes. Faisant que tout un chacun a sa part de responsabilité dans la persistance ou non du problème.

José Belalahy