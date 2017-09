Accidents domestiques et routiers : Les gestes de premiers secours, vitaux pour les victimes

A travers des séances d’initiation en premiers secours pour les transporteurs, et des conseils pratiques sur les premiers secours de base aux clients dans certaines pharmacies, la Croix-Rouge Malagasy sensibilise le public sur l’importance des premiers secours dans la vie quotidienne.

Des transporteurs nationaux et régionaux ont bénéficié, samedi dernier, des séances d’initiation aux gestes de premiers secours, organisées par la Croix-Rouge Malagasy dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des premiers secours. Journée dont le thème, cette année, porte sur les accidents routiers et les accidents domestiques. La journée mondiale des premiers secours, rappelons-le, est célébrée tous les ans le deuxième samedi de septembre.

Pharmacies. Ainsi, outre les initiations destinées aux professionnels du transport routier, des familles issues des six arrondissements de la capitale ont également profité des séances d’initiation aux premiers secours proposées par la Croix-Rouge Malagasy, afin que les uns et les autres puissent, à leur tour, sensibiliser les autres et être préparés aux éventuels accidents qui pourraient survenir au quotidien. Par ailleurs, des clients de plusieurs pharmacies bénéficient des conseils pratiques sur les premiers secours de base, assurés par des experts de la Croix-Rouge Malagasy. Si les clients de la pharmacie de la Digue en ont bénéficié, samedi dernier, c’est au tour de ceux des pharmacies Métropole et Isoraka de bénéficier des mêmes services, ce jour, 11 septembre.

Sauver des vies. La journée mondiale des premiers secours est alors une occasion pour la Croix-Rouge de rappeler que les connaissances et les compétences en matière de premiers secours peuvent sauver des vies et de plaider pour que tout le monde ait accès à la formation aux premiers secours. Elle veut sensibiliser le public aux risques potentiels présents dans notre environnement domestique et aux gestes simples pour répondre aux situations d’urgence quotidiennes. La Croix-Rouge Malagasy inclut ainsi dans ses activités le volet de la sensibilisation et celui de la formation aux premiers secours. Pour cela, elle dispose de volontaires et de personnels spécialisés en premiers secours notamment 432 secouristes, 100 équipiers, 21 encadreurs et 13 instructeurs nationaux.

Sécurité et prévention. « La formation aux premiers secours est considérée comme étant une des meilleures solutions pour se donner les moyens de sauver une vie notamment pour chaque foyer », plaide la Croix-Rouge Malagasy, tout en soulignant qu’être formé aux premiers secours signifie, d’une part, être capable d’agir en cas d’accident à travers des gestes qui sauvent, et d’autre part, être conscient des causes potentielles et des dangers. La formation en premiers secours est ainsi un moyen efficace pour sensibiliser chaque personne – enfants ou adultes, parents ou grands-parents – à des notions de sécurité et de prévention.

Recueillis par Hanitra R.