Nouveaux billets de banque petite coupure : Emission dans une semaine

Si les nouveaux billets de banque de Ar 20 000, Ar 10 000, Ar 5 000 et Ar 2 000 sont déjà en circulation depuis le 17 juillet 2017 avec plus ou moins de facilité pour les usagers de les adopter, les billets de Ar 1 000, Ar 500, Ar 200 et Ar 100 sortiront dans une semaine. Le 18 septembre 2017 est, en effet, la date indiquée par la Banque Centrale de Madagascar pour la première émission de ces nouveaux billets auxquels le public devra également s’habituer. Pour l’instant, les usagers commencent à se familiariser avec les quatre premiers billets de la nouvelle gamme, si au début, la rapidité avec laquelle les faussaires ont déversé de pâles copies de ces nouveaux billets – de Ar 10 000 notamment – a quelque peu perturbé les esprits. Fort heureusement, les billets de la nouvelle gamme disposent de suffisamment de caractéristiques permettant de faciliter leur authentification à l’œil nu et sans l’aide de détecteur de faux billets.

Hanitra R.