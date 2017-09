Ambassade de Chine : Place à la troisième édition du salon des médias

Cette année, Madagascar et la Chine célèbrent le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Cet événement sera marqué par toute une série de manifestations artistiques et culturelles au mois de novembre. Le salon des médias qui en est à sa troisième édition a été l’occasion hier matin à l’ambassade de Chine de montrer la solidité de ces liens qui ont été noués tout au long de ces dernières décennies. Le monde des médias malgaches en bénéficie largement et la coopération avec leurs homologues chinois est exemplaire. 2017 est à marquer d’une pierre blanche car, après les patrons de presse, ce sont une vingtaine de rédacteurs en chef, de directeurs de rédaction de quotidiens, de radios et de chaînes de télévision qui ont été invités en Chine pour un séminaire. Ce fut un séjour de découverte qui leur a permis de se rendre compte de la vitalité de cet immense pays. Leur visite des grands médias fut particulièrement enrichissante et ils ont pu mesurer leur puissance et le rôle qu’ils jouent dans le rayonnement et le développement de la Chine. Deux représentants de cette délégation ont pu exposer hier à l’assistance présente leur ressenti au cours de ce séjour effectué du 20 juillet au 4 août. Ils ont, à travers des présentations et un film, montré cette richesse culturelle et ce foisonnement des médias.

La célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, cette année, se déroulera au mois de novembre. Mais dans ce cadre auront lieu plusieurs événements culturels. Des journées du cinéma chinois auront lieu du 19 au 22 septembre à l’IKM Antsahavola et à l’université d’Ankatso. Les cinéphiles malgaches pourront y voir des films classés au box office. Le 26 septembre, se tiendra au Carlton un colloque sur les relations « sino-malgaches ». Une conférence sur la Chine en développement et les relations bilatérales en progression se déroulera le 18 octobre. Les festivités se termineront par le concours de chansons chinoises.

Patrice RABE