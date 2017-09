UNICEF/UE : Main dans la main pour l’alimentation en eau dans le Sud

Un accord pour un programme de partenariat entre l’Union Européenne et l’Unicef a été signé dans le cadre de l’amélioration de l’approvisionnement en eau dans le Sud du Pays.

L’accès à l’eau potable est toujours un grand problème dans le Sud de la Grande-île. Une situation qui tire sa « source de sècheresses récurrentes dont l’intensité croit depuis quelques années ». Le Sud fait face à une rareté des ressources en eau exploitables. Les sources étant généralement de faibles volumes et souvent salées. La situation tarde toutefois à s’améliorer malgré les efforts entrepris par les divers acteurs pour un approvisionnement en eau de cette partie de l’île. Lesdites actions consistant en de nombreux projets (en cours de réalisation ou programmés dans un avenir proche) de construction de réseaux d’eau et de pompes à motricité humaine alimentées par forages. Le taux de réussite de ces derniers reste toutefois dépendant du contexte hydrogéologique, particulièrement défavorable. Une situation qui « engendre des surcoûts importants et limite le nombre de forages positifs et de points d’eau potable finalement disponibles pour l’alimentation des populations ». La signature d’un accord de partenariat pour la réalisation d’une étude d’exploitation d’eau souterraine dans le sud de Madagascar à l’aide de l’imagerie satellitaire entre l’UNICEF et l’UE veut améliorer la situation.

Partage des taches. Effectuée le 11 septembre dernier la signature de l’accord consiste en un appui technique de la part de l’Union Européenne à l’UNICEF. L’UE va prodiguer son expertise et ses moyens d’investigation en matière d’exploitation d’imagerie satellitaire. Ce qui devrait se faire par l’intermédiaire de son centre Commun de Recherche (Joint Research Center-JRC) afin d’améliorer la méthodologie de recherche des ressources en eau en complément aux études hydrogéologiques et géophysiques conventionnelles déjà menées sur le terrain. La part de l’Unicef quant à elle consiste en la gestion globale du programme d’étude. En partenariat avec les autorités locales compétentes, l’organisme va superviser les études sur terrain sur la base des supports cartographiques thématiques fournis par le JRC. Entrant dans le cadre des priorités du programme conjoint du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène et l’Unicef, la signature du partenariat voudrait améliorer le taux de couverture en eau potable des régions du Sud.

Recueillis par José Belalahy