La préservation de l’environnement, comme entre autres, le reboisement ne peut être dissocié de l’agriculture pour un développement harmonieux et durable. C’est la raison pour laquelle la société BEAM (Bois Et Aggloméré de Madagascar) a tenu a participé à la Foire internationale de l’agriculture (FIA) qui a pris fin tout récemment dans la capitale.

Comme l’a expliqué Razanatefy Lalaina, Directeur général de la société BEAM, cette présence à cette manifestation a pour objectif, la présentation et le lancement officiel du projet de reboisement « Beam paulownia developpement ».

Eco–responsable

Beam Paulownia Development est un projet qui s’inscrit avant tout dans la démarche éco-responsable à travers sa mission de reboiser Madagascar avec la variété « paulownia », un arbre à croissance rapide, tout en offrant un développement socio-économique à la population rurale avec l’appui du ministère de l’environnement de l’écologie et des forêts en partenariat avec BNI Madagascar, l’association Tree Island et l’établissement Robbens.

Plan

Bien évidemment, toujours selon Razanatefy Lalaina, l’initiative consacrera ses efforts dans la mise en œuvre du plan d’urgence nationale de reboisement, une de ses principales préoccupations et dont l’objectif est de 40.000 ha pendant 5 ans à partir de 2017. Une initiative du secteur privé que le président Hery Rajaoarymampianina n’a pas manqué de saluer au cours de sa visite des stands durant la manifestation.

Engagement sociétal

Au cœur des activités de Beam paulownia developement, le leitmotive reste et demeure l’engagement sociétal à travers l’inclusion des villageois qui sont les premiers bénéficiaires au niveau de chaque zone de reboisement. L’individu sera mis à profit pour matérialiser sa contribution à la sauvegarde de son environnement. Le souhait des responsables est de permettre à chaque citoyen, acteur de reboisement de devenir les pionniers de ce changement et de participer pleinement pour la sauvegarde de la nature locale. BNI Madagascar consent à accorder des facilités de paiement aux particuliers désireux de vulgariser le reboisement dans la Grande Ile. La mission de Tree Island, une association de développement de la forêt et des villages, se veut de promouvoir le développement écologique et économique des zones rurales par le reboisement et la gestion éco-responsable des forêts. Enfin l’établissement Robbens se charge de la production des jeunes plants de paulownia, tout comme la société BEAM qui se charge des services de reboisement, incluant un suivi des plants jusqu’à maturité et de la distribution des jeunes plants de paulownia et de l’achat des arbres paulownia pour en faire des bois d’œuvre.

CHAN-MOUIE Jean Anastase