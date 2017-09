Education : « Solidarigraphie » par l’ONG Bel Avenir

« Solidarigraphie », une combinaison de « solidarité » et « calligraphie », est la dénomination donnée à une campagne de collecte de fonds et de sensibilisation en faveur de la scolarisation des enfants. Une initiative du réseau Eau de Coco dont fait partie l’ONG Bel Avenir, basée à Toliara. L’objectif est de permettre aux enfants défavorisés de continuer à bénéficier d’une éducation de qualité. C’est ainsi dans ce cadre que l’ONG a organisé, cette semaine, des séances de sensibilisation à travers une sortie pédagogique des jeunes du groupe de capoeira « Roda Malagasy », du Centre d’Art et Musique. Partis à la découverte du massif montagneux et des richesses faunistiques et floristiques de l’Isalo, ces jeunes capoeristes font en même temps une mini-tournée et après leurs spectacles à Antsohamadiro et à Ranohira, ils continuent de sensibiliser la population sur l’importance de la scolarisation jusqu’à Fianarantsoa. Par ailleurs, une formation des enseignants, formateurs et éducateurs des divers établissements dont l’ONG a la charge, entre également dans le cadre de cette campagne « Solidarigrahie ». Cette formation concerne l’accompagnement psycho-social des bénéficiaires de l’ONG Bel Avenir. Outre les enfants de Madagascar, la campagne concerne également ceux du Cambodge.

Hanitra R.