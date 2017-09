Formation en alternance/ISCAM : Un Master international et développement des affaires

Opportunité. C’est le mot qui désigne le plus la situation des étudiants inscrits ou voulant s’inscrire dans le domaine de la recherche en alternance. En effet, dans le cadre de son perpétuelle évolution, l’ISCAM vient de lancer, avec le concours du Groupe SOCOTA, un programme de Master international et développement des affaires. Ainsi, la formation sera dispensée sur site, dont celui du groupe SOCOTA sis à Antsirabe. Elle (la formation) sera ensuite jumelée avec un stage d’embauche durant toue la période de la formation. Pour ce faire, les formateurs de l’ISCAM feront le déplacement à Antsirabe pour assurer la formation en question. Les professionnels de SOCOTA de leur côté vont assurer des interventions d’activités pratiques et productives au sein même dudit groupe. Ce qui devrait permettre aux étudiants de jouir d’un apprentissage pratique axé sur les enjeux et des pratiques répondant aux exigences des marchés internationaux. Les étudiants devraient également bénéficier d’outils permettant d’appréhender la gestion des réalités locales.

Perspectives. Le programme Master international et développement des affaires est ouvert à tous les étudiants titulaires d’un diplôme de licence (Bacc+3 qu’importe leur base de formation) qui voudraient développer leurs capacités. Ce qui devrait déboucher sur une éventuelle embauche chez le groupe partenaire de l’ISCAM et d’un diplôme de Master de l’institut. Dans une tentative d’attraction des bons candidats, un système d’allègement des frais de scolarité des élèves sera mis en place pour les deux ans de formation.

Recueillis par José Belalahy