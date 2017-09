Sécurité routière : Les élèves sensibilisés

Les récents accidents successifs qui ont fait des victimes mortelles particulièrement nombreuses sur les routes nationales, ont amené certains responsables d’établissements scolaires privés à inclure la sécurité routière dans leurs cours d’éducation civique. D’autres organisent des séances d’information destinées aux élèves, dans le dessein de conscientiser les enfants sur l’importance de l’attitude responsable en matière de sécurité routière. « Cette initiative est une contribution de notre établissement à l’amélioration de la situation de laisser-aller quasi-généralisée qui a longtemps régné dans notre pays en matière de sécurité routière », explique une directrice d’école qui a pris l’initiative, comme plusieurs autres établissements privés, d’organiser quelques séances d’échanges et de partage consacrées au chapitre de la sécurité routière. « En nous adressant aux enfants, nous visons les futurs citoyens qu’ils seront plus tard. Et ce, en les informant à la fois les dangers et lesbonnes pratiques en matière de sécurité routière. C’est leur vie et celle de leur entourage qui est en jeu. De même, nous leur donnons la parole pour qu’ils puissent exprimer leurs avis. On s’aperçoit alors que bien souvent, les enfants sont parfois beaucoup plus sensés que certains adultes ! », ajoute-t-elle. Les parents sont entièrement du même avis.

Hanitra R.