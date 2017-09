Année scolaire à rallonge : 11 mois de travail pour les élèves, cette année

L’année scolaire 2017-2018 jouera les prolongations. A une semaine près, l’année scolaire comptera 11 mois de travail, du moins, pour les élèves qui passeront le BEPC, tandis que pour les candidats au baccalauréat 2018, les 12 mois de travail seront quasiment atteints dans la mesure où le bac se tient environ deux semaines après le BEPC.

Le calendrier scolaire 2017- 2018 publié par le ministère de l’Education nationale (MEN) en mai 2017 fixe la rentrée au 2 octobre 2017. Dans la mesure où les épreuves du BEPC se tiendront du 20 au 23 août 2018, les élèves de 3e auront à travailler pendant 11 mois. En effet, même si l’année scolaire prend fin officiellement le 3 août 2018, les élèves devront toujours continuer à réviser – au collège ou chez eux, c’est selon – jusqu’aux dates des examens. Tel sera également le cas pour les élèves des classes terminales qui passeront le baccalauréat. C’est donc à une année scolaire particulièrement longue que les élèves devront se préparer, car ils auront à maintenir leur niveau de concentration et de performance pendant presque une année calendaire. Il en est de même pour les enseignants qui ont débuté leur année, hier, 25 septembre 2017.

Public et privé. Cette année, les examens officiels du MEN se dérouleront sur une période de trois mois : entre le 31 juillet et le 31 octobre 2018. Le CEPE (Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires) est, comme chaque année, le premier examen officiel de l’année. Les épreuves se tiendront le 31 juillet 2018. Viendront, ensuite, les épreuves du BEPC (Brevet d’Etudes du Premier Cycle), du 20 au 23 août 2018. Le CAE/EP (Certificat d’Aptitude à l’Enseignement dans les écoles primaires) se tiendra les 2 et 3 octobre 2018 et le CAP/EP (Certificat d’Aptitude Pédagogique dans les écoles primaires), les 30 et 31 octobre 2018. Dans le calendrier scolaire du MEN ne figurent pas les dates des épreuves du baccalauréat, l’organisation de cet examen n’étant pas sous la tutelle du MEN, mais du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les établissements d’enseignement privés devront, se conformer à ce même calendrier scolaire établi par le MEN. Les élèves de l’enseignement privé et ceux du public seront alors logés à la même enseigne, car les établissements privés devront terminer l’année scolaire avec les établissements publics et les candidats issus du public et du privé passeront ensemble, comme chaque année, les examens officiels.

Vacances. Pour ce qui est des vacances scolaires, les premières dates annoncées sont les vacances de Noël, du 16 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Entre-temps, une pause d’environ une semaine, autour de la Toussaint, est programmée du 28 octobre au 5 novembre 2017. Durant le second trimestre, du 4 janvier au 23 mars 2018, les élèves auront également une pause pendant la journée des écoles, du 21 au 23 février 2018, tandis que les vacances de Pâques, du 24 mars au 2 avril 2018 marquent la fin de ce trimestre. Le troisième trimestre qui commencera le 3 avril 2018 pour finir le 22 juin 2018, sera suivie d’une pause de la fête nationale : du 23 juin au 1er juillet 2018. A ces trois trimestres s’ajoute encore une quatrième et dernière partie de l’année scolaire, du 2 juillet au 3 août 2018 qui marque la fin de l’année, les grandes vacances étant prévues de commencer le 4 août 2018, selon le calendrier scolaire.

39 semaines. Cependant, les livres et cahiers ne seront pas pour autant abandonnés pour les élèves en classe d’examen, hormis les élèves de 7e qui auront déjà passé leur examen le 31 juillet 2018. Les élèves de 3e et de terminales auront encore à travailler quelques semaines de plus. On se le rappelle, le MEN, par la voix du directeur général de l’Education fondamentale et de l’Alphabétisation (DGEFA), a déjà apporté des explications sur ce calendrier scolaire qui « n’est que le changement progressif provenant du consensus des acteurs dans le domaine de l’éducation durant les consultations régionales et nationales ». Un changement qui repousse progressivement le début de l’année scolaire. Dans quelques années, la rentrée se fera au mois de mars. « La proposition de la date de la rentrée en mars ne sera appliquée qu’en 2022 », devait ajouter le DGEFA. Durant la phase de transition, jusqu’en 2022, chaque année scolaire durera 39 semaines. Pour revenir à 36 semaines une fois que l’année scolaire ne se chevauchera plus sur deux années civiles, mais se déroulera sur une seule année.

Hanitra R.