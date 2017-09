Cancer du col de l’utérus : 60% des cas, vus à des stades avancés

Le cancer du col de l’utérus figure parmi les cancers les plus répandus à Madagascar. Plus de la moitié des cas de cancer concernent les femmes avec une proportion élevée de cancer gynécologique.

Le cancer du col de l’utérus concerne environ 25% des cas de cancer observés dans le service d’oncologie de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Là où environ 300 nouveaux cas de ce cancer par an sont enregistrés. Plus de 60% d’entre eux sont vus à des stades avancés. La prévention figure parmi les démarches les plus accessibles et permettant de lutter efficacement contre cette maladie à Madagascar. Dans le pays, la méthode la plus accessible pour le dépistage du cancer du col de l’utérus est la méthode IVA (inspection visuelle à l’Acide Acétique).

Plan national de lutte. Le cancer étant devenu un problème de santé publique à Madagascar, le pays dispose depuis 2010 d’un Plan national de lutte contre le cancer, établi par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. La mise en œuvre de cette politique nationale se fait par le biais de la mise en œuvre du plan stratégique et du plan d’action de lutte contre le cancer à Madagascar. Parmi les éléments de réponse dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus, le vaccin. Une phase pilote de la vaccination contre ce cancer a déjà été initiée, il y a quelques années chez des jeunes filles de plusieurs régions de Madagascar.

Rappelons que dans le monde, le cancer du col de l’utérus est l’une des principales causes de mortalité chez les femmes. Plus de 270 000 femmes décèdent de cette maladie, chaque année, dont plus de 80% se trouvent dans les pays les moins développés.

Hanitra R.