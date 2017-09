OMAVET : Appuis aux étudiants de l’IST

Découverte. C’est le mot qui résume le mieux le sentiment des étudiants en première année, mention Gestion des Transports et Logistique au sein de l’Institut Supérieur de Technologie Antananarivo. Dans le cadre de leur cursus universitaire, ils (les étudiants de l’IST) doivent effectuer des stages auprès d’une société correspondant à leur filière. Ce que Falihery R. ,un étudiant, a confirmé. « Etant donné que nous sommes inscrits dans la mention gestion des Transports et Logistique, il nous est paru légitime et logique de choisir la société OMAVET » a-t-il fait savoir. Avant d’ajouter : « C’est également un moyen pour nous de comprendre l’actualité, particulièrement les différends entre la société et le syndicat des chauffeurs des taxis ». D’une durée de cinq jours, l’immersion des étudiants devrait déboucher sur la rédaction d’un rapport détaillant leurs découvertes et leurs appréciations sur le domaine du transport dans la capitale malgache. Interviewé sur la question, le directeur général d’OMAVET Hantaniaina Rabezandry a affirmé que « l’initiative de la société s’inscrit dans le souci de partage de compétences et savoir-faire pour une amélioration du transport dans la capitale et dans le pays par ricochet ».

José Belalahy