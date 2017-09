Coopération décentralisée : Assises des CTD malgaches et françaises du 24 au 26 octobre

Environ 450 participants assisteront aux deuxièmes Assises de la Coopération Internationale des Collectivités malgaches et françaises se tiendront au Carlton Anosy du 24 au 26 octobre 2017. Cette édition fait suite aux impacts fructueux des premières Assises de la Coopération Décentralisée Franco-Malgache, qui se sont tenues en 2006. Cette année, plus de 450 participants composés de représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), des autorités étatiques, du secteur privé, ainsi que de la société civile issus des deux pays seront attendus pour ce rendez-vous. Pour Madagascar, la mise en oeuvre de la décentralisation effective est garantie par la Constitution. Au niveau international, le pays s’est engagé à suivre cette politique, étant signataire de la Charte de la Décentralisation initiée par l’Union africaine.

Coopération. Tout comme pour la première édition, les Assises de cette année visent à promouvoir les échanges d’informations, à conjuguer et coordonner les efforts des deux pays dans le domaine de la coopération décentralisée. Selon les organisateurs, ces rencontres sont initiées dans l’optique de la coopération décentralisée, en tant qu’outil de bonne gouvernance locale et de facilitation des échanges entre les territoires. A noter que les premières assises ont déjà contribué à la tenue des échanges, des partages et des conventions de collaboration dans le cadre de la solidarité internationale entre Madagascar et la France. Les recommandations issues de cette première édition ont été mises en œuvre, d’après les Comités de pilotage – France et Madagascar – organisateurs de ces assies. En effet, les Régions et les Communes à Madagascar ont un engouement fort pour développer les actions de coopération territoriale. Ces actions sont axées sur la diplomatie de territoire, orientée vers les Objectifs du Développement Durable (ODD) et de développement économique local gagnant-gagnant.

Antsa R.