Projet PROPOFAN : « Nourrir la capitale » dans les règles

Face à la dégradation de nos marchés, le programme ASA financé par l’Union européenne a organisé un concours de projets qui visent à l’assainissement des marchés et à la pérennisation de leurs infrastructures. Sur les trente-trois communes participantes, celles de Talatamaty, de Sabotsy Namehana et d’Andranonahoatra sont sorties du lot. Elles ont bénéficié chacune d’une subvention de 25 000 euros. La cérémonie de remise de prix a eu lieu hier matin, au Restaurant Infinity Ivandry

Caractéristiques des projets. Le projet de la commune de Talatamaty se distingue par la rénovation de l’actuel marché en le bétonnant, par la mise à disposition des commerçants de tables métalliques amovibles, par la construction d’un hangar de stockage des matériels et équipements du marché, ainsi que par le renforcement des capacités techniques des agents du marché. Quant à celui de la commune de Sabotsy Namehana, son projet s’est basé sur l’extension du marché où les marchands peuvent exercer leur métier en toute quiétude tout en respectant les conditions d’hygiène. Le renforcement de capacité des agents communaux est à prévoir. Enfin, la commune d’Andranonahoatra où 75% des marchands sont tous des femmes projette de mettre en place un bloc sanitaire et un raccordement du réseau électrique.

« Nourrir la capitale ». Telle est la devise du PROPÄFAN (professionnalisation des filières agricoles périurbaines d’Antananarivo Nord). Cette devise ne serait qu’un leurre si on n’appuyait pas les marchands de produits vivriers dans leurs métiers. Il faut les aider à respecter les normes sanitaires. Les producteurs doivent donc aussi fournir des produits sains c’est-à-dire, agro écologiques aux consommateurs .Vu leur pouvoir d’achat très bas, ces derniers n’ont pas le choix ; mais il faut leur donner de bons produits.

L’Union européenne, l’ASA, l’Action Intercoopération Madagascar et l’Agrisud International sont les principaux instigateurs de ce projet et on espère qu’ils vont l’étendre à d’autres régions de l’île pour que tous les Malgaches puissent se nourrir sainement.

Nary RAVONJY