Ecole supérieure spécialisée du Vakinankaratra : Lancement d’une formation en développement durable

L’Ecole supérieure spécialisée du Vakinankaratra (ESSVA) lance cette année une formation inédite sur le développement durable. Elle sera appuyée dans le lancement de cette filière par le groupe Star, en tant que partenaire technique et financier.

Mercredi dernier, l’ESSVA s’est vue dotée de matériels techniques qui l’aideront à optimiser la qualité de la formation prodiguée aux étudiants. D’une valeur de dix millions d’Ariary, ces matériels ont été fournis par le groupe Star. Il s’agit d’ordinateurs de bureau, de vidéoprojecteurs, de tableaux blancs et de mobiliers de bureau. Le Secrétaire général de la Star, Mme Anna Rabary a profité de la cérémonie de remise de ces matériels pour réitérer l’engagement du groupe à appuyer le secteur de l’Education, qui représente un socle de développement socio-économique pour Madagascar.

Coopération. Cet appui technique et financier s’inscrit dans le cadre du partenariat signé en 2014 entre la Star et l’ESSVA, laquelle forme depuis 1999 dans divers domaines, tels que celui du Management, de l’Ecotourisme, ainsi que la Communication et les Sciences et Techniques de l’Education, etc. La coopération entre les deux entités englobe plusieurs niveaux, entre autres, le parrainage de la promotion 2014 par M. Valéry Ramonjavelo, ainsi que le renforcement de capacités des techniciens des usines de la Star par l’ESSVA.

Luz R.R