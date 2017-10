HJRA : Visite inaugurale du service d’ophtalmologie pédiatrique

Avec la mise en place d’une unité spécialement destinée aux enfants au sein du Centre d’ophtalmologie pédiatrique à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, les enfants présentant une déficience visuelle, notamment deux issus de groupes vulnérables, pourront désormais bénéficier de soins oculaires adéquats et complets.

Cette unité nouvellement mise en place a bénéficié de l’appui de CBM (Christoffel Blinden Mission) qui a doté le service ophtalmologie du CHU JRA d’un nouveau bloc opératoire équipé, incluant des matériels de chirurgie pédiatrique et de matériels informatiques. La démarche s’inscrit dans le cadre du projet MAHITA Ophtalmologie Pédiatrique et Formations en soins oculaires. Un projet mis en œuvre cette année 2017 jusqu’au mois de décembre 2019, et qui a bénéficié du soutien financier de CBM Suisse. Par le biais de ce projet CBM a ainsi soutenu l’entière rénovation du service d’ophtalmologie, ainsi que l’équipement du bloc opératoire, la salle d’hospitalisation, la salle d’attente, et les salles de consultation externe.

Plateau technique renforcé. Ce projet MAHITA englobe également le renforcement de capacités du plateau technique en santé oculaire, en proposant des formations à l’Institut National de Santé Publique (INSPC). Il inclut, en outre, l’approvisionnement en consommables, l’appui aux patients issus de groupes vulnérables, l’informatisation du circuit des patients et la fourniture d’un package pour les patients qui doivent bénéficier de chirurgies oculaires pédiatriques.

L’unité a été inaugurée mercredi dernier, 4 octobre 2017, par le Pr Andriamanarivo Mamy Lalatiana, ministre de la Santé publique et Martin Hahn, directeur régional de CBM en Afrique Australe. Cette inauguration figure parmi les résultats issus de la convention de partenariat signée entre le Ministère de la Santé Publique et CBM en 2015.

