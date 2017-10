ISCAM : 1re promotion en Master en MIDA

Le programme conviendrait surtout aux étudiants à la recherche de formation en alternance. Un programme de formation en Master en Management international et Développement des affaires que l’ISCAM propose en partenariat avec le groupe SOCOTA. La signature de contention entre les deux parties concrétise ce programme et la rentrée de la toute première promotion. Les étudiants bénéficieront d’une formation dispensée sur site, celui du groupe SOCOTA à Antsirabe et jumelée par un contrat d’embauche durant toute la période de formation. Les étudiants auront ainsi des cours dispensés par les formateurs de l’ISCAM qui se déplaceront à Antsirabe, des interventions des professionnels de SOCOTA ainsi que des activités pratiques au sein même de cette entreprise. L’objet de la formation est l’apprentissage des enjeux et des pratiques répondant aux exigences des marchés internationaux ainsi que la gestion des réalités locales. Cette formation est le début d’un changement dans la manière de collaborer entre les entreprises, premières bénéficiaires des diplômés et les établissements de formation, premiers fournisseurs de compétences.

Pour les étudiants, le programme offre une double opportunité de bénéficier d’un moyen d’obtenir un diplôme de haut niveau et d’être recruté en tant que cadre d’entreprise directement. Dans l’objectif d’attirer les bons candidats et les encourager à finir leurs études. En effet, les deux entités partenaires dans ce programme procèderont, d’une part, à un allègement des frais de scolarité des étudiants pendant les deux ans de formation, sanctionnés par un diplôme de Master de l’ISCAM et d’autre part, le programme propose une réelle perspective d’embauche définitive chez SOCOTA. Pour cette première promotion, 27 étudiants bénéficieront de la formation.

Hanitra R.