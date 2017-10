Lutte contre la peste : Appui de l’ONG Direct à la commune de Sabotsy Namehana

Face à la propagation de la peste pulmonaire qui affecte presque tout notre pays, la commune de Sabotsy Namehana a trouvé un partenaire fiable pour lutter contre cette maladie. Jeudi dernier, l’ONG AID conduite par son directeur général Mr Allaoui Benaissa a accepté de travailler main dans la main avec la commune qui, jusqu’à présent, est encore épargnée par cette maladie contagieuse. Il a donné des soubiques, des râteaux, des bêches pour débroussailler les endroits où les rats peuvent trouver refuge. Les pesticides seront pulvérisés aussi à l’intérieur des bâtiments administratifs, des écoles et les marchés communaux… Mr Le Maire Andriamosa Avotraina Mary Thomasson a mis en place une cellule de crise qui travaille à plein temps dans sa circonscription pour faire face à la propagation de l’épidémie. La commune d’Anosy Avaratra et son hôpital font partie aussi des bénéficiaires de cette aide. Jusqu’à maintenant, pour concrétiser sa mission l’ONG Direct Aid a déjà consacré plus de 90 millions d’Ar dans toute l’île pour favoriser le développement de notre pays.

Nary Ravonjy