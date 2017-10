Peste : Des journalistes étrangers débarquent

Une équipe de journalistes de TV5 Monde est actuellement dans nos murs pour des reportages sur la gestion par les responsables malgaches du cas de l’épidémie de la peste actuelle, notamment l’organisation des ripostes nationales. Il est vrai, cette réémergence de la peste et surtout l’explosion des nombres de cas, la situation est suivie de très près par l’opinion et surtout la presse internationale. Des pays voisins ont déjà pris des mesures d’interdiction à l’endroit d’équipes sportives malgaches de leur venue dans ces pays, notamment les Seychelles où un coach de l’équipe de basket en visite à Madagascar dans le cadre d’une rencontre sportive, a été contaminé par la peste et n’a pas survécu.

Hanitra R.